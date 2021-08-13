證交所統計，台股8月13日指數16982點，周跌544.17點，跌幅3.1％，產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲2.78%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌10.06％為最大。周成交值1.8兆元，為近18周來首度跌破2兆元大關。

證交所表示，本周集中交易市場總成交值為1.8兆元，全體上市股票成交金額為1.75兆元，股票成交量周轉率由過去的約5％降至3.47％。

本周各產業上市股票成交值前三名為：航運類5750.47億元，占全體上市股票交易金額32.84％、半導體類5240.37億元，占比29.93％、電子零組件類1113.94億元，占比6.36％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類17.28％、半導體類7.48％、光電類7.45％。

累計今年年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交值為64.82兆餘元，市場日均值為4380億元，股票成交量周轉率為145.68％，股票日均量周轉率為0.98％。

此外，至8月13日全體上市公司市值為52.09兆元，周減1.66兆元，減幅約為3.09％。