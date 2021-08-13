日前開放預約新冠肺炎疫苗第二劑，桃園市政府考量老年人不會使用３Ｃ產品，就業服務處推出「疫苗接種服務專員專案」，總計997人皆已發配各里全數上工，協助老年人上網登記預約。

公所、戶所、里長等都直呼有感，很多老年人不常使用手機，上網預約登記要輸入身分證字號、還要選時段等，許多人都拿著手機到處求救，有了疫苗接種服務專員就能替老年人上網預約，方便許多。

就服處處長劉玉儀說，這波要施打第二劑的民眾，需先上網預約登記，不過有許多老年人不熟悉如何操作手機、電腦等產品，恐會錯過登記時間，為此10日推出「疫苗接種服務專員專案」，由各區公所統計所需人數，一個里約有1至2名專員，目前共計有997名疫苗接種服務專員，深入各里幫忙老人預約。

劉玉儀表示，疫苗接種服務專員時薪160元、1個月總工時為80小時，身居第一線會接觸到民眾，因此1個月還有2000元的防疫津貼。由於此專案是短期計畫，目前預計先行3個月，若計畫沒有延長，這批997名疫苗接種服務專員在11月中會陸續結束服務，近期已開始開發其他安心上工職缺。

桃園市安心上工職缺有3141個，自5月17日至8月10日已有2919人上工。劉玉儀指出，前幾天環保局環境清潔大隊再開出200多個協助消毒、清潔的安心上工職缺，疫情逐漸趨緩需振興產業，陸續也會和經發局、觀旅局接洽，看夜市協助稽查、推廣觀光方面能不能釋出職缺。