高巿府運發局長侯尊堯。（曹明正攝）

蘇致榮臉書。（摘自臉書）

巿議員李亞築13日在議會質疑高巿府員工PO文抹黑議員，把鳳山婦人涉水疑被電死拿來選舉操作。被點名的運發局前機要祕書蘇致榮回應，他在請假期間PO文，PO文內容是高度肯定鍾易仲「大義滅親」，肯定的態度迄今不變。

李亞築為同黨議員鍾易仲抱不平，指連日豪雨，災情嚴重，許多人在拚救災，巿政府卻有人在拚選舉，還PO文攻擊議員，把巿府當成競選總部，質問巿長陳其邁是競選總部主委嗎？陳其邁則答覆，不清楚哪件事、哪一個人。

李亞築點名PO文員工在運發局任職，運發局長侯尊堯答詢時坦言，議員所指的對象是運發局機要祕書蘇致榮，對方在7月中旬已經提辭呈，但因為還有任務沒完成，12日完成最後一項被交付的工作後，已經批准他的辭呈。

蘇致榮事後在臉書PO文說，8月3日PO文當天，他是請假，身為高雄巿民，難道不能關心高雄的地方大小事，議員與巿長都是人民選出來，本來就該受民眾監督，他的辭職12日已經生效，對於未來也心有所屬，就是鳳山。

至於PO文指鍾易仲在質詢時揭露韓國瑜時期的工程出包，感謝鍾易仲「大義滅親」。蘇致榮強調，鳳山婦人涉水疑被電死的路段是2019年韓國瑜執政時所做，肯定鍾易仲質詢的心意到現在依然不變，也請李亞築不要抹黑。