與大陸只有一水之隔的金門，又發現掛著中國五星旗，空無一人的「幽靈船」擱淺峰上海岸。（民眾提供）

與大陸只有一水之隔的金門，又發現掛著中國五星旗，空無一人的「幽靈船」擱淺峰上海岸。（民眾提供）

與大陸只有一水之隔的金門，又發現掛著中國五星旗，空無一人的「幽靈船」擱淺峰上海岸，金門岸巡隊研判是脫錨從對岸漂過來，已派員加強戒護，嚴防漏油汙染海域，並透過相關單位通報對岸拖回處理中。

金門岸巡指出，根據雷達回波顯示，這艘船名遭刷除的無名漁船昨天下午在金門大帽山外海出現，晚上23：30時在峰上灣外海擱淺，岸巡機動隊接獲釣客報案趕往了解，卻發現船上空無一人，研判是脫錨從對岸一路隨海潮漂過來，實情則有待進一步調查釐清。

當地民眾指出，過去也曾有大陸船隻自對岸漂過來，峰上一帶海岸即有大陸船隻擱淺，船體還被猛浪打得支離破碎。另成功海岸也曾在颱風過境後，有大陸無人工作平台船漂流擱淺，這種「幽靈船」的出現最讓漁民和海巡船隻擔心，一不小心相撞必然嚴重損壞，而且還可能求償無門。

金門縣環保局據報也趕赴現場，目前尚未發現有汙染情況，但連日來湧浪強勁，在海水持續沖擊下，也有可能造成傾斜洩油，已派員協同岸巡密切監視。