國美館館長梁永斐從小學習書法創作，其作品融合東西風格，獨樹一格。(國美館提供／林欣儀台中傳真)

國美館館長梁永斐創作的《豐收》以「明」字為主軸，期許大家日夜努力，方能有豐收的時節。(國美館提供／林欣儀台中傳真)

為了讓藝術更生活化，國立台灣美術館近幾年來積極與產業合作，展現不錯的成效。國美館館長梁永斐擅長書藝創作，他近來特別創作《豐收》系列作品，以豐富的色彩層次展現連綿禪意，更攜手大稻埕老店寶堂茶行，共同推出茶品禮盒，讓台灣好茶與傳統書藝呈現更完美的結合。

梁永斐除了擔任國美館館長，更經常在公務閒暇時投入書藝創作，他打破傳統創作的窠臼，擅長將書法圖像化，作品獨樹一格，其創作更以運用在瓷盤、古瓷盤、馬克杯組、絲巾、保溫瓶等文創商品，充分展現「生活藝術化、藝術生活化」意涵。

受寶堂茶行有限公司邀約，梁永斐以最近創作的《豐收》系列為主題，結合該公司杉林溪茶禮盒，他說，這次的作品分為4款，分別是以西周金文的「明」字為創作元素的《豐收》，透過「日」、「月」組合成的「明」字，盼期勉人在工作上日月持續努力，就一定能有豐收的時候。另3款創作則為《我書石鼓文》、《樂見德》、《明其德顯其能》。

1962年出生在屏東的梁永斐，從小就學習書法，從歐陽詢的楷書、黃山谷的行書、米芾及二王的行草、張遷碑的隸書一路學習，奠定深厚基礎，並潛心研讀佛經、加強對西風藝術作品的研究，融入創作中，其作品堪稱「東西融合」。這次的作品是梁永斐近來精心創作，因疫情及他本身的職務異動等因素，花費1年半才完成。