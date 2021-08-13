新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽9日起至13日一連5天，於峨眉鄉農會舉辦，今年參賽點數相較前兩年銳減，特等獎由大自在空間首度獲得。受到疫情影響，今年評鑑全程改以線上直播，參賽者也不得入內，十分特別。

今年夏茶評鑑比賽共計943點參賽，相比去年的1198點、前年的1334點，有明顯落差，峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，除了上半年雨水不足，影響茶葉生長外，另外也在採茶期間、芒種前後，發生採茶工確診狀況，導致茶菁來不及採收等。

今年評鑑由行政院農業委員會茶業改良場專家擔任評審，未涉初評，評審依據外觀、香味、水色等項目評分，特等、頭等前幾名，分數都十分接近，最終由大自在空間奪下特等獎，獲封今年茶王，頭等1至10名也常見過去特等獎得主。

決賽當天，新竹縣長楊文科、立委林思銘等人也到現場觀摩，楊文科表示，東方美人茶（膨風茶）是本縣極具特色的農特產，1年2次的評鑑比賽也極具公信力。今年因上半年遭逢乾旱，總產量較過去減少2至3成，但也因為雨水少，小綠葉蟬著涎較多，茶葉整體品質非常好。

此次比賽評選出特等獎1名、頭等獎28名、貳等獎38名、參等獎57名、優良獎（3花69名、2花137名、1花301名），獲獎名單如下：特等獎大自在空間、頭等一獎曾攸賢、頭等二獎楊隆茶園、頭等三獎楊隆茶園、頭等三獎大自在空間、頭等五獎曾攸賢、頭等六獎徐宥杰、頭等六獎曾攸賢、頭等八獎曾攸賢、頭等九獎石井茶園、頭等十獎義春茶園。