桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等人，不滿環保署3年前針對觀塘工業區作成的環評審查報告等4項行政處分，打行政官司，去年請求停止執行遭駁回確定後，再次提起聲請，最高行政法院維持原審裁定，認為無法證明有難以回復之損害且有急迫情事，駁回請求。

環保署在2018年10月23日審查通過觀塘工業區工業專用港環境影響說明書「環境現況差異分析及對策檢討報告」、「環境影響差異分析報告」、及中油的觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書等報告的4項處分，葉斯桂等人不服提起訴訟。

葉斯桂提起本案訴訟前，聲請停止原處分之執行，去年被駁回確定，2019年6月21日葉等人提起本案訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分，並於審理期間，再聲請停止執行，遭台北高等行法院駁回後提抗告。

最高行政法院認為，葉等人提出若干論文、新聞稿、臉書回應意見等資料為據，但未能舉出實際數據或因果機轉之具體解釋，以釐清本件開發行為對於藻礁生態系之影響程度及範圍，是否將造成永久且不可逆之摧毀，釋明尚有未足，遑論所指其環境權、文化權就具體受有如何之損害且難以回復。

合議庭認為，葉等人主張，液化天然氣儲槽爆炸即相當於如何之TNT炸藥爆炸威力，而未評估所謂爆炸風險，其所指開發案將對其生命、身體、財產等造成難以回復之損害，尚難認為已有足夠之釋明，因無法證明4項處分有難以回復之損害且有急迫情事，駁回抗告確定。