瓦城泰統集團（2729）公布上半年財報，上半年合併營收21.92億，年增3.08％。營業毛利達11.26億元，在成本費用樽節以及靈活運用策略下，毛利率仍維持在51％以上，稅後淨利1.05億元、每股盈餘（EPS）4.59元，年增34.21％。

受到二級警戒、餐廳禁內用影響，瓦城第二季營收9.26億，年減10.02％，稅後淨損0.19億元、每股盈餘（EPS）-0.86元。

展望後市，隨國內疫情趨緩，警戒降級解封，和疫苗施打普及率帶動民眾消費信心，餐廳人潮將逐漸回籠。配合政府下半年度經濟振興方案，中秋節慶、連假，以及百貨賣場的促銷檔次，都有助餐飲百貨業買氣回升並推升營收。

瓦城在三級警戒期間，不僅持續提升安心美食服務規格，強化外帶外送服務量能，拓展線上商城以及各項全新個人套餐策略，讓業績收益回穩；隨著國內疫情逐漸受控，開放餐廳內用、疫苗施打普及率提升、配合政府經濟振興政策等條件，下半年度後勢可期。

去年起新冠肺炎無預警蔓延全球，重創觀光餐飲業。今年5月台灣本土疫情升溫，全台餐廳禁止用用，瓦城挾第一季營收成績奠定第二季穩健經營基礎，以及安心美食標準贏得消費者信賴，因應市場變化，建立熱點區域外送車隊、布局全國最大的品牌雲端廚房、推出個人餐點以及開發線上商城推出新產品，全力加強外帶外送提升服務量能。在董事長徐承義的領軍下，得以兩周之內將業績穩步提升呈現雙位數成長，在第二季末交出漂亮成績單。

因應疫情發展，瓦城集團安心美食服務量能提升，在等待全面開放內用同時，也將持續深入開發多元化服務如瓦城商城上線，，瓦城安心美味平台供餐盒團體與個人訂閱，鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，並針對外帶外送持續推出專屬新品等措施，無論疫情持續與否，這些服務將成為瓦城經營的新常態，為集團營收帶來更寬廣的來源與面向。