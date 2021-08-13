《櫃買市場》天二科技申請登錄興櫃 17:412021/08/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天二科技(6834)送件申請登錄興櫃。 天二科技成立於59年2月，主要產品為厚膜/薄膜/金屬板晶片電阻，董事長為廖震益，總經理為詹清輝，目前股本為7.98億元，110年合併營收為8.87億元，稅前盈餘為4795萬元，每股盈餘為0.51元。 《電子零件》全年獲利戰高峰 友銓神采飛揚 《傳產》產業轉型帶動需求 雙北廠辦熱度直線升溫 #天二 #申請登錄興櫃 #科技 #櫃買市場 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 七夕明登場 基隆5條超浪漫景點路線歡迎來放閃！ 12:222021/08/13 生活 《盤中解析》電子迷航 萬七快崩了 11:272021/08/13 財經 光華商場13周年慶明登場 消費滿千抽逾4萬元筆電 12:012021/08/13 生活 桃園八德警民合作阻詐有功 表揚金融機構行員 14:122021/08/13 寶島 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 08:312021/08/13 財經 《營建股》疫情受控時 興富發曹淵博：房市將爆量推案 10:532021/08/13 財經 《櫃買市場》櫃買業績發表會17日開跑 12:522021/08/13 財經 《晨間解盤》殺盤暫告段落 樂觀氛圍再等等(倫元投顧提供) 07:462021/08/13 財經 紅龍果火了 農委會產銷履歷達人彰化入選3名 11:342021/08/13 寶島 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:342021/08/13 財經 MSCI台股權重調整 金管會：與漲跌無絕對關連 07:462021/08/13 財經 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運三雄死貓跳？大戶成本價曝 散戶殺進小心大白鯊 - 財經 台股無差別式下跌摜破萬七 7天摔600點兇手找到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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