天二科技(6834)送件申請登錄興櫃。

天二科技成立於59年2月，主要產品為厚膜/薄膜/金屬板晶片電阻，董事長為廖震益，總經理為詹清輝，目前股本為7.98億元，110年合併營收為8.87億元，稅前盈餘為4795萬元，每股盈餘為0.51元。

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