醫揚(6569)下午舉行法說會，2021年上半年因缺櫃、原物料飆漲等問題嚴峻，下半年策略及布局，將以穩定長期供應鏈及客戶為先，拓展OEM+AI新客戶，以及新技術的開發等。至於上半年與AMD合作行動護理方案，預期明年下半年將會發酵，和台灣知名血糖機大廠合作案將會在2022年全球上市。

對於轉投資融程電，醫揚指出，公司和融程兩家有所區隔，透過這個技術交流和顯示器的提供可以取得不錯的資源，這是屬於產品和技術開發的好處，另外，就財務觀點來看，去年到今年融程都表現的不錯。

醫揚指出，新冠疫情自2020年延續至今，影響有正有負，在負面的部分，醫院的整個費用預算因疫情的關係可能會花在藥物支出上增加很多，另外還有很多是呼吸機上面等等，對於其它方面就會產生排擠的作用，但依照2021年上半年歐美國家的情形來看，排擠效果就沒了，並非是長期的趨勢。另外，以正面的來看，檢測試劑需求等等就超過預期，另外，市場上看到的商機，包括智能、國內外都推動遠距，這都將是會持續發酵的東西，對公司發展有正面的幫助。