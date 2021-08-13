馬來西亞第二季經濟擴張力道意外強勁，但由於新冠病毒感染病例持續增加，以及新實施的封鎖措施不利於經濟前景，該國央行下修全年成長預測。

受惠於國內需求改善和穩健的出口表現，馬來西亞2021年第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期大幅成長16.1%，優於經濟學家預估的年增14.3%。

2020年第二季因新冠疫情肆虐全球，馬來西亞GDP較2019年同期大跌17.1%，為10年來首次出現負成長，跌幅更甚1998年亞洲金融危機時期，創下逾20年來最嚴重的萎縮。

不過，馬來西亞今年第二季GDP仍較第一季萎縮2%，扭轉了第一季的季增2.7%。

馬來西亞央行將全年成長預期從先前公布的6%～7.5%大幅下修至3.0%～4.0%。

由於Delta變種病毒如野火燎原，馬來西亞的新冠疫情急速反撲，近來的確診數和染疫死亡人數頻頻創下新高紀錄，並自5月以來開始實施某些形式的封鎖。

該國央行對經濟前景仍然樂觀，稱馬來西亞推續擴大接種疫苗，將有助於經濟逐步重啟，並在下半年反彈。馬來西亞央行總裁Nor Shamsiah Mohd Yunus在聲明中表示，預計馬來西亞的經濟增長可望2021年下半年的後半段廣泛復甦，並在2022年持續改善。

儘管該央行看好經季節性調整後的GDP季增率將在第四季前回復到疫前水準，但央行總裁Nor Shamsiah表示，央行的貨幣政策仍將保持寬鬆，且在必要時，仍有進一步做出應對的政策空間。