在七夕即將來臨的時刻，你的身邊是否已經有深愛的人陪伴呢？不論你現在是單身或有伴侶，擁有愛情魅力不僅能為你吸引美好的伴侶，還能讓你與喜歡的人關係升溫，讓你深刻體驗到被愛的喜悅，感受付出與被照顧的快樂。本週沈嶸老師神準靈數測驗就要帶大家看看，究竟你下半年的愛情魅力如何呢？

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「下半年我的愛情魅力如何？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

靜下心，選擇一組數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「897」：

魅力激發80分

你的個性友善、正直，本身也具有十足的親和力，你細心體貼、樂於助人的一面深獲大家好評，大家跟你在一起總是有如沐春風的感受。雖然大家對你的第一印象並沒有像大明星一樣的衝擊感，不見得在一開始就有深刻的吸引力，但你對人的照顧與包容會逐漸滲透人心，對方也就愈來愈離不開你，這是你最大的魅力。若你是單身者，建議你下半年可以多與曖昧對象製造見面、相處的機會，在每一次見面時展現你的細心，例如：幫對方拉椅子、拿碗筷……等，並大方開朗的與對方暢聊，就能逐漸深化對方對你的好感，增加對方想你的頻率；若你是有伴侶的人，你過去對伴侶呵護備至，樂於提供保護與承諾，下半年對方會更加強烈的透過你而得到療癒，你的優點會在對方心中不斷放大，你的付出會大大的被看見，有很大的機會能收到對方的回饋，你們的心也會因此連結得更加緊密。

沈嶸老師的提點：選到這組數字的人，想要有一百分的魅力，最重要的臨門一腳不是改造自己，而是「愛自己」。唯有可以自在地做自己，你才會真正的快樂並感受到幸福，不要為了迎合對方而無法做自己，隱藏自己的個性，遇到不喜歡的事也勉強自己配合對方。凡事都能跟對方討論，不要委屈自己，你也是很亮眼的存在，值得被好好珍惜、呵護，當你在相處時能真心的樂在其中，你們的關係才會有一加一大於二的效果，開始創造豐盛。

選擇數字「623」：

魅力激發100分

你非常擅長維持和諧的親密關係，與人產生連結對你而言是非常自然且愉快的一件事，對於他人的親近你不會有太多的防備，不論你跟誰在一起，你總是能發揮敏銳的觀察力與細膩體貼的心，用互補的方式創造兩人舒適的相處空間，對方缺少什麼特質，你就會強化自身該特質去補強，創造出和諧的氛圍，所以很多人都很喜歡主動親近你，只要你願意，想要桃花並不困難。若你是單身者，建議你在認識人的過程中，在認識對象時除了扮演「配合者」，也要試著表達你的需求，不用擔心對方會覺得不愉快，對方反而會因為能夠更了解你而覺得被你信任，雙方的感情有機會朝向真愛的品質邁進；若你是有伴侶的人，你要多相信你的另一半，其實對方是真心欣賞你的，建議你偶爾也要從感情關係中抽離，給彼此空間，你反而會發現彼此的感情變得比以往更加甜蜜。

沈嶸老師的提點：在我的魔法系統中，「正緣」並不是一般大眾理解的能走入婚姻的對象，而是雙方的相處互動的品質。如何讓雙方的緣分具備「正緣」品質？就是兩個靈魂相處過程中，正能量的累積大於負能量。所謂的正能量是你們在一起時雙方感到幸福、快樂、彼此支持；負能量是不快樂、猜忌、傷害、互不妥協等。如果雙方總結下來正能量多於負能量，彼此就會是正緣。相信看到這裡，聰明的你已經知道如何經營一段正緣愛情。

選擇數字「549」：

魅力激發20分

下半年你的心思大部分都放在自己的事情上，比較沒有心思去經營感情，可能是你事業做很大、忙於工作賺錢或自己的興趣，你本身的性格也沒辦法放下別人的需求，會把他人的需要擺在自己之前，為了幫助別人犧牲了自己的時間，這也是你的價值感來源。若是單身的人選到這組數字，你心中可能對感情有嚮往，但並沒有一定要追求一段感情，因為你很清楚自己是無法放下伴侶不管的人，一旦談戀愛勢必會分散你的注意力，但你並不想妥協現在生活的步調，所以也不是很積極要改變現狀；若是有伴侶的人，你在下半年可能會冷落對方，讓對方沒有安全感，其實只是你太忙了而已，建議你要適時的表達愛意、安撫對方，甚至要特別規劃陪伴對方的時間，不要讓外務影響了你與真心愛你的人的關係。

沈嶸老師的提點：一段感情中最重要的就是「安全感」，當你有了安全感後，其他一切磨合、相處都很容易，也不太會構成問題。即使選到這組數字的人是單身，雖然忙歸忙，但若有心也是能夠經營感情，只是你對感情以外的某些事情有很深的不安定感，讓你不敢放手，或是你很擔心無法擁有一段幸福的感情。其實想要有安全感的關係，不外乎是彼此勇敢承諾、珍惜對方、用心對待，盡量不做讓對方不開心的事，那麼即使你們分隔兩地、暫時不見面，安全穩定的安心感也不會消失在彼此心中。

選擇數字「203」：

魅力激發60分

抽到這組數字的人，下半年的桃花可說是非常有爆發力，你會感覺自己變得非常吃得開，單身的人如果有心認識對象，幾乎都可抓住對方對你的好奇心，看到這裡，你或許會很疑惑為何魅力只有60分？這是因為你吸引的族群比較不固定，或是你有些來者不拒，所以會有各種各樣的人靠近你，這些人中不乏有條件不優或帶有某些目的的人，建議你要適當的做出篩選，苗頭不對就要快刀斬亂麻，千萬不要再跟對方繼續糾纏，反而犧牲了你認識好對象的機會；而針對有伴侶的人，下半年你會發現跟對象有些需要磨合的習慣和價值觀，難免會讓你覺得不像先前那樣愛得熱烈，甚至有一盆冷水澆在心裡的感受，其實這都是正常現象，建議你不用想太多，只要你們雙方開誠布公，願意彼此傾聽、找出共識，配合對方的步調，很快就能穿越磨合階段，找到新的相處模式。

沈嶸老師的提點：為什麼我常強調正能量的重要？因為若想要持續做出正確的事情、得到正面的結果，就要懂得為自己接引正面的力量。簡單來說，假設你今天很沮喪，剛好讀到一句勵志的名言，讓你想通了，當下扭轉了心情，這就是一股正面能量的灌注。不要讓負面的能量停留在你生活中太久，就不會進入一連串錯誤的負面循環，正能量能幫助你做出有智慧的選擇，讓你的感情能以幸福的方式延續下去。

選擇數字「124」：

魅力激發40分

其實你本身的條件並不差，你的桃花之所以無法完全綻放，是因為你總是「想太多」，面對愛情行動力稍顯不足，你要不就是對感情抱有太多的幻想，要不就是容易煩惱東、煩惱西，很多時候你跟對方八字都還沒一撇，你就把自己勸退了，但是對方其實不一定就是不適合你或對你沒意思，而是你太習慣先觀察再出手，反而讓你錯過了許多發展桃花的機會，對你有好感的人也容易因此誤解你的心意，而放棄了你。如果你是有伴侶的人，你下半年會容易覺得對方不是很配合你，讓你忍不住想數落對方，但其實對方只是比較專注在自己的事情上，沒有照顧到你的感受，建議你要先避免胡思亂想，不要陷入情緒化，多看見對方的優點。建議你可以多安排兩人外出走走，在散心的同時製造專屬於你們的愛情時光，過程中你也更能看見對方對你的照顧，共同創造幸福的回憶。

沈嶸老師的提點：在我通靈緣分系統後發現，感情若尚未具備「正緣」的品質或對方不是你的正緣，那麼對方有很多不這麼令你滿意的時候，這是正常現象。對方的行為不得你心，並不是故意惹你生氣或不愛你，他只是在展現原本的他。所以你要多包容、引導對方，但也不要太強求。要記得你當初選擇他作為伴侶的悸動，記住彼此相愛的感覺，才能避免無謂的爭吵消耗感情。