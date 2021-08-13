新北國王董事長王文祥表示，很高興獲得新北市政府支持，簽訂冠名合作。（新北國王提供／戴上容新北傳真）

P. LEAGUE＋國王籃球隊今（13）日宣佈與新北市政府簽訂冠名合作合約，將以「新北國王籃球隊」（New Taipei Kings Basketball Team）出征2021-22賽季所有賽事，同時將以球隊「公益回饋」的創隊核心理念，投入各式資源讓新北市變得更美好，並透過籃球特有的魅力，凝聚整個城市，與新北市共享榮耀。

新北國王母集團以王文祥董事長所經營的JM Eagle為首，率領家族成員名下企業，包含宏達電子（HTC）、願境網訊（KKBOX）、大眾控股（FICG）、威望國際（CATCHPLAY）、威盛電子（VIA）、TVBS、plastpro、Race Capital以及TSM，秉持著家族大家長王永慶注重健康、重視體育之生活哲學精神，致力於振興運動風氣、回饋社會，在這樣的背景下於今年成軍加入P. LEAGUE＋聯盟。球隊成立理念就是為城市與市民服務，因此新北國王只會有城市冠名，不會有企業冠名，也非常榮幸能夠獲得新北市政府的支持。

王文祥董事長表示，「新北國王成軍目標就是『公益回饋』，很開心新北市政府也認同這樣的經營理念，簽訂冠名合作。球團將以服務市民的基礎經營在地，建立城市認同感，藉由籃球凝聚全民的心。同時，也將投入各式資源，與新北市政府完成『行動城市，運動新北』的體育城市願景。」

「新北市幅員遼闊、地形特殊、文化多元，是台灣最特別的城市之一，而新北國王也聽到球迷們的聲音，我們希望照顧到29個行政區的所有市鎮，不會遺漏新北市任何一個角落，」執行長陳信生說道，「近期也有為部分行政區設計專屬圖章，希望讓全民都能參與球隊的組成，因為新北國王是屬於每一位新北市民的球隊。」

新北國王相當重視球員培育與生涯規劃，不只引入最專業的訓練人才協助球員技術層面的發展，非比賽期間的休養和恢復也是重點，球隊會提供相關資源，為球員打造最完善的環境，盼能夠延長運動員生涯，另外也安排多元學習課程，協助球員提前規劃退役生活。

在取得新北市政府冠名之後，新北國王將持續以新莊體育館為目標，爭取新北市境內體育館作為主場。並於休賽季之餘，積極投入各式公益活動，也藉由籃球專業，培養與激發新北市下一代體育人才。