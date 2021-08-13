「新英格蘭醫學期刊」今天刊登一篇新研究，指出牛津－阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）可能導致「罕見但極嚴重」的血栓併發症，多影響年輕且健康的族群，85%案例不到60歲。

美國媒體CNBC報導，根據這篇經同儕審查的研究報告，美國麻州醫學協會（Massachusetts Medical Society）科學家分析英國最一開始通報的220個施打AZ 的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗併發症案例。

牛津－阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）是目前最普遍施打的疫苗之一，英國今年1月展開大規模接種計畫，為全球創舉。

非常少數民眾在接種AZ疫苗後發生血栓，衛生當局稱這種「疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症」（Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia VITT）「極度罕見」。

麻州醫學協會科學家根據於3月22日至6月6日期間，在英國各地住院的294名病患資料，其中170人經診斷為罕見血栓，50人為可能案例，科學家認為是疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症。

這些病患皆已接種第一劑AZ疫苗，並在施打後5天至48天出現症狀而就醫。研究顯示，患者從施打疫苗到就醫的中位天數為14天。

研究中，VITT的整體死亡率為22%。

研究人員也發現，出現VITT的病患，有41%沒有基礎疾患。

研究作者在報告中表示：「在英國成功實施疫苗計畫的背景下，VITT已成為罕見但極為嚴重的的併發症。」

報告說：「我們發現，受到影響的通常是年輕、不然就是健康族群，伴隨較高的死亡率。」

科學家特別指出：「儘管AZ疫苗施打對象以老年族群為大宗，但在我們的研究對象中，出現併發症的病患，高達85%的年齡不到60歲。」

研究顯示，出現VITT的病患年齡介於18歲至79歲，年齡中位數為48歲。

自今年5月開始，英國已提供40歲以下族群AZ疫苗以外的疫苗選項。

阿斯特捷利康公司今天發表聲明，表示這份刊登在「新英格蘭醫學期刊」的研究來自「小型樣本數」，但英國與歐盟的藥物監管單位皆已確認AZ疫苗和罕見血栓的可能關聯性。