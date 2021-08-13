一名女大生在網路上分享，為了即將到來的情人節，她上網訂了一組情侶鞋，沒想到卻跟男友在節日前夕分手，只好跟店家詢問是否可以退掉男方鞋款。沒想到，店家將女款鞋子寄出時還送上小禮物和一張暖心卡片，讓女大生直接崩潰大哭，貼文一出讓許多網友被感動。

該名女大生在社群平台《Dcard》訴說，她跟前男友兩人都相當喜愛吃雞排配珍奶，所以情人節禮物準備了一雙特別訂的「珍奶雞排圖案情侶夾腳拖」，沒想到下訂單後，兩人卻在隔天分手了，只好私訊店家幫忙將男方的那雙鞋退掉。

女大生說，分手之後一直對自己講，沒有什麼事情是過不去的，直到收到了店家寄來的包裹，原來是那雙已經被原PO遺忘的情侶鞋女款，店家還贈送了一個寫有「提著勇氣去冒險」字樣的飲料杯帶，更讓人感動的是附上了手寫卡片，原PO表示，失戀這段期間也有很多朋友來安慰我，但我都很平靜的跟大家說我很好、沒事的，不知道是不是來自陌生人的溫暖關心，看完卡片後真的直接崩潰大哭，覺得特別感動。

貼文曝光後，許多網友被女大生的故事感動，「好暖⋯最無助的時候被安慰，真的會潰堤耶」、「別退啊！我可以跟你一起穿」、「我也莫名看到泛淚，原po加油！都會過去的！」、「我單身看完都想哭了」、「啊啊啊啊啊啊有洋蔥」。