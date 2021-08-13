指揮中心13日公布4例確診，其中北市占2例，台北市長柯文哲說，1例是家戶感染，另1例不明感染、是桃園機場地勤工作人員，是否因接觸外國人感染，還要調查。據悉，這名地勤是男性，2小時前已匡列職場、家人共17人，目前仍在滾動增加匡列人數中。

柯說，北市新增2例，1例是家戶感染，接觸者已居家隔離，另1例不明感染，但很奇怪，他是桃園機場地勤工作人員，是否有接觸外國人還在調查。

柯說，整體趨勢來看，這陣子感染有下降，上周只有17例，每周都減半，這周目前累積6例，持續下降中，而過去3個月間萬華確診數雖多，但現在萬華已不再是熱區，群聚感染差不多都消滅掉，不過還有潛藏在社區的案例，目前在處理中。

柯說，北市7家醫院12日PCR篩檢1243人，只發現1例陽性，所以社會中的確很多潛伏的，過去2、3周已進入只剩1、2例的消滅戰，如今更困難抓出來。

柯說，疫調壓力少很多，目前居家隔離只有288人，之前最多時是3000人，現在只有過去的10分之1，疫調可相當完整，再加上電信足跡及mRNA疫苗。