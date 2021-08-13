香港男星黃秋生前陣子來台拍戲和真人秀節目，所到之處都受到民眾熱情歡迎，而他原本就有在台灣開副業，也讓眾人好奇他是否會移民台灣；5、6月時台灣疫情嚴峻，黃秋生在台工作停擺，所以先回香港進行舞台劇演出，最近接受港媒訪問，否認移民台灣一事，並無奈說「沒長期工作怎麼移民」。

黃秋生從去年11月後頻繁來台灣工作，當時他是否要移民台灣的話題就引起關注，連春節期間也留在台灣，不禁讓台灣粉絲更期待，有機會和偶像在同一片土地生活；5月底黃秋生回香港準備舞台劇，有傳聞他9月才會再度來台錄影，但節目製作單位表示會視疫情狀況，能否如期還是未知數。

而黃秋生回香港後全心全意投入舞台劇《ART呃》，從今（13）日起將一連15場演出，他也接受《香港01》訪問，被問到先前被熱議的移民台灣一說，他直接否認，並說出背後殘酷現實真相，「會移民的前提是香港（政府）什麼事都不做，就會一次性收拾包袱離開不再回來。雖然香港現在沒什麼好搞，但台灣也不是長期有事情做，那麼叫我如何移民？」。

另外黃秋生認為自己不像以前風光了，「我覺得我的時代已經過去，整個我熟悉，整個所謂的的『香港』已經過去了」，更聊到近年香港電影圈的狀況，直言過去每年能產出300多部作品，現在連30部都有困難，更何況是票房幾百萬的電影，「以前如果只有（票房）三、四百萬就毀了，電影一星期就下檔」。