針對美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）4日在阿斯彭安全論壇上表示，美軍在印太地區的重要任務是確保地區的和平與繁榮，美軍將確保「台灣的現狀保持不變」，美國的「一個中國政策」是基於有《台灣關係法》的參與，及在被問到美軍是否有能力在危急情況下援助台灣時，阿奎利諾稱美擁有全球最先進、最強大的軍力，可以應對任何突發狀態等言論。中國大陸國防部13日回應稱：「這是不負責任的言論。」

中國國防部發言人譚克非今天（13日）表示，我們注意到了美方有關言論。近期，美軍有關人士屢次就涉華議題發表不負責任的錯誤言論，干涉中國內政，渲染中美對抗，我們對此表示堅決反對。

譚克非強調，台灣、香港和新疆問題純屬中國內政，任何外國都無權干涉。美官員肆意干涉他國內政，是對國際法和國際關係基本准則的藐視和踐踏。關於南海問題，美方作為域外國家，卻經常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，破壞地區國家共同維護南海和平穩定的努力。事實早已證明，美國才是南海的「麻煩製造者」和地區和平穩定的最大威脅。

譚克非說，當前，中美兩國兩軍關係正處在關鍵當口，何去何從備受兩國人民和國際社會關注。發展健康穩定的兩軍關係符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方對發展中美兩軍關係是有原則的，我們敦促美方切實尊重中國的核心利益和重大關切，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，謹言慎行，多做有利於兩國兩軍關係發展的事情。中國軍隊將一如既往，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

譚克非表示，正人先正己，欲言先自省。二戰結束後美軍仍在世界各地頻繁發動戰爭和軍事行動。僅2001年以來，伊拉克、利比亞、敘利亞等地的戰亂，就已造成80多萬人死亡，數千萬人流離失所。與此形成鮮明對比的是，中國軍隊多次參與國際維和、海上護航、人道主義救援減災等行動。