台中市議員楊典忠13日質詢抨擊，市長盧秀燕拜訪奧運得獎運動員，提到規劃維生道路，令其他狹小巷住戶弄情何以堪？台中市政府的做法根本就是兩套標準，難道拓寬巷道要政治解決嗎？建設局表示，狹小巷弄道路拓寬常面臨民宅緊鄰，若拓寬需拆遷或需取得私人土地同意等課題，市府將持續依個案評估道路拓寬可行性，改善公共安全。

楊典忠表示，清水梧棲沙鹿已經會勘狹小巷弄有28條，甚至與立院副院長蔡其昌會勘甲南社區狹小巷弄已經超過兩年，卻遲遲未開闢，市府早已訂定狹小巷道作業程序，他表示全台中市消防局錄案的狹小巷弄有98條，建議市府應跨局處研擬對策，逐步解決消防車無法進入狹小巷弄問題，確保市民生活安全。

他說，7月25日市長到奧運國手楊勇緯后里老家祝賀後，就說要協助狹小巷弄開闢維生道路，沒想到過幾天附近發生火災，消防人員拉水線滅火，幸好無人傷亡，而清水區清水街今年三月狹小巷弄透天厝半夜發生火警，消防員拉了60公尺的水線滅火，兩人在屋內燒死，他認為一樣住在狹窄巷道卻是兩樣情，他要求市府應該重視狹小巷弄維生道路問題。

楊典忠曾與立院副院長蔡其昌會勘清水甲南社區有一條只有2米寬的巷弄，地方爭取道路拓寬改善，但是市府遲以沒有經費拖延，至今兩年完全沒有動靜，全市98條狹小巷弄，清水、沙鹿、梧棲就佔了28條，盧秀燕拜訪奧運得獎牌運動員就可順便提到規劃維生道路，令其他狹小巷住戶弄情何以堪？台中市政府的做法根本就是兩套標準，難道拓寬巷道要政治解決？

楊典忠認為，台中縣市合併已經11年，狹小巷弄打通與拓寬是縣市縫合的一部分，居家消防救災安全就是市府的責任，但是消防局急，其他局處不急，而且市民居家安全還要自求多福，建議市府應跨局處研擬對策，逐步解決消防車無法進入狹小巷弄問題，確保市民生活安全。

建設局表示，狹小巷弄道路拓寬常面臨民宅緊鄰，若拓寬需拆遷或需取得私人土地同意等課題，市府將持續依個案評估道路拓寬可行性，改善公共安全。

消防局指出，狹小巷道如救災車輛無法進入時，將以小型消防車或移動式抽水幫浦中繼送水，以達到救災目的，市府持續積極辦理相關災害搶救演練，加強同仁熟悉狹小巷道周邊道路狀況及水源位置、無線電通訊聯絡等，藉此提高緊急應變能力與消防搶救效能。

另外，消防局也對於居住在狹小巷道附近的民眾，加強居家防火宣導及建議主動安裝住宅用火災警報器、滅火器，提升民眾防火意識應變能力，以確保安全。