大陸煤炭供不應求，價格持續上漲，數據顯示，8月陝西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸人民幣（下同）870元，較7月初漲幅超10％。

綜合陸媒報導，隨著大陸各項保供穩價政策密集推出，大陸煤炭供應格局一度有所改善，但下半年用電需求上升、庫存偏低，各地依舊搶煤。尤其第四季為用煤旺季，而全社會庫存仍處偏低，進口煤價格不斷上漲。

業內人士稱，高溫天氣產生大量的用電需求，動力煤的消耗量也顯著增加。陝西省榆林市是大陸煤炭主產區之一，煤炭年產量超過5億噸，近日因各地煤碳供不應求，卡車排隊搶煤再現，價格也飆至歷史高位。

數據顯示，8月陝西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸870元，較7月初漲幅超10％；港口5500大卡動力煤價格每噸接近1000元。目前燃料成本已經占發電成本的約80％，各地火電企業大虧。

業內人士表示，煤炭企業滿載生產，但仍無法滿足下游實際需求，即使集團內部的電廠也難以保障其煤炭供應。動力煤供不應求，不少電廠在煤炭競拍過程中經常有加價搶煤的現象。目前，除少數長期協議煤價之外，大部分煤企的坑口煤價已漲到每噸8、9百元的歷史高位區間，而港口煤價因為疊加運費等因素漲幅更大。