桃園市13日起陸續安排環保、警察及消防人員施打第二劑疫苗，市長鄭文燦也到場關心第一線人員疫苗接種情形，更當場宣布，為感謝防疫消毒隊員辛勤工作，將加碼禮券，用實質鼓勵支持與肯定疫情以來的付出。

鄭文燦表示，清潔隊員身為第一線環境清理與防疫勤務人員，疫情期間風險性高，5月底開始分批完成第一劑疫苗施打，有鑑於警消衛環人員需要執行第一線的防疫任務，也達到中央公布的10到12週施打第二劑的標準，安排第二批的分批造冊施打，目前已有549位清潔隊員完成接種，後續也會視疫苗數量再來規畫下一波施打計畫。

鄭指出，桃園防疫消毒大隊早在去年疫情之初，就超前部署訓練成軍，一開始124位消毒隊員，109年動員3325人次，完成7158點次消毒作業，今年更是陸續面對部桃專案以及5到7月份全國三級警戒的艱困挑戰，桃園環保局也持續擴編到202位防疫消毒隊員，42部消毒車以及109部背負式的消毒機，來因應各項嚴峻的挑戰。

桃園防疫消毒大隊截至今年7月底為止，已出動約1萬人次，消毒了2萬多點次。鄭文燦也宣布，將依據隊員出勤的頻率，最高可以拿到5000元的獎勵禮券，讓在場防疫消毒隊員一致掌聲感謝。

5月份龜山區中隊發生有隊員確診，總計有5位隊員因公確診、84位隊員因公隔離，全力配合市府的防疫政策，避免疫情向外擴張的風險，市長也請環保局發給隊員隔離慰問金3萬元、確診慰問金10萬元外，如隔離期間入住防疫旅館還有差額者，市府會再依實際情形進行補償，不會有負擔額外費用的情形產生。