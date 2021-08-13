台北市長柯文哲13日表示，他都會看美國的確診狀況來推估台灣的疫情發展，台灣目前雖看似趨緩，但抬頭看國際卻還是很可怕，有人跟他說，美國目前確診死亡人數（62萬），已超過美國在一次世界大戰（11萬7000）、二次世界大戰（41萬8500）、韓戰（3萬3686）、越戰（5萬8209）死亡的加總（62萬7395），台灣要居安思危。

柯說，全世界12日新增63萬確診，死了9718人，共3個波峰，一個是秋冬、一個是印度大感染、一個是delta病毒肆虐，全世界目前已超過2億人感染，死433萬人。

柯說，有人跟他說美國這次新冠死掉，已比2次世界大戰、越戰、韓戰加起來死得還多，美國目前打過1劑已70％，但昨天還是死了913人；美國過去一周新增81萬人確診，而全世界上周第1名死最多是印尼1萬多人、巴西6000、俄羅斯5000，所以別看台灣疫情現在好了，還是要居安思危，且今天本土4例，境外14例，每個國家都很平均在境外案例。