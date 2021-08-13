愛情從來沒有道理可言，有些人遇到心儀對象會主動出擊、勇於示愛，但有些人卻是愛在心裡口難開，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男，明明愛得要死要活，但卻總是缺乏臨門一腳的勇氣，羞於示愛。

水瓶座：

水瓶座性格內向、不善言辭，尤其是面對心儀對象時會變得侷促不安，沒有勇氣向對方示愛，只敢偷偷幻想和對方在一起，甚至八字還沒一撇就想到結婚生子的事情。水瓶座必須要熱情一點才能贏得愛情，否則最終只能在單戀中沉淪一生。

處女座：

處女座在乎細節、追求完美，面對心儀對象容易缺乏自信，一心只想等到自己變得更好時，才能配得上對方，所以遲遲不願示愛，一再的拖延下去，等到別的追求者捷足先登，他們只剩下捶胸頓足的扼腕之情。

巨蟹座：

巨蟹座很看重感情，若是真的喜歡上身邊的朋友，他們就會猶豫糾結很久，因為他們擔心示愛後連朋友都當不成，但其實他們潛意識中已經將對方當成情人，只是不斷洗腦自己一切都只是朋友，搞得兩人的關係越來越尷尬，甚至開始漸行漸遠。與其這樣，還不如勇敢告白衝一波。

天秤座：

天秤座的性格優柔寡斷，面對心儀對象也是如此患得患失，一方面希望得到對方青睞，一方面又害怕彼此互相傷害，並且越想越沒勁，僅僅侷限於喜歡而已，不會有進一步的行動，最後只能眼巴巴的看著對方走向別人的懷抱。