「303大溪-鶯歌（經八德）」市區客運路線，試辦期間平假日皆有行駛，每日5班次。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市新增「303大溪-鶯歌（經八德）」市區客運路線，以提供大溪區、八德區及擴大重畫區居民往返鶯歌火車站的大眾運輸服務，該路線將由桃園客運營運，自8月16日起試辦3個月。

桃園市交通局長劉慶豐表示，桃園市八德區及新北市鶯歌區為毗鄰的行政區，兩區民眾經常來往，但八德至鶯歌尚無公車路線服務，對居住大溪、八德及擴大重畫區居民來說，要往返鶯歌相當不便。

劉慶豐說，為此交通局試辦303路線可直接有效彌補大溪、八德至鶯歌大眾運輸服務缺口，提升往返新北市區的便利性。

303路線由桃園客運大溪總站發車，行經大溪老街區、八德擴大重劃區至鶯歌火車站，沿途行經仁善國小、捷運綠線G01站、八德教養院、八德區公所、三元宮、國防大學、榮民安養中心、八德生態公園等重要據點。

該路線為循環路線，總里程約38公里，試辦期間平假日皆有行駛，每日5班次，首班自大溪總站6時30分發車，末班發車時間為17時10分，採固定班次發車，收費方式採里程計費，全程全票票價為46元、半票23元，並享有持市民卡乘車買一送一優惠，第2趟優惠18元，路線資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢。