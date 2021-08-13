全台最大水樂園馬拉灣將於14日開園，大受歡迎的大海嘯實施單一出入口。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

天空之夢摩天輪搶攻情人節商機。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

終於可以玩水了！全台最大水樂園馬拉灣將於14日開園，配合中央與地方主管機關規範，業者推出「防疫5＋1」措施，開放部分水上設施，減少設施使用人數，並控管入園人流，開放50％總量容留人數，維持社交安全距離，讓遊客把握最後夏日戲水時光。

麗寶樂園渡假區指出，為提供遊客安全戲水環境，馬拉灣防疫措施皆依據交通部觀光局「觀光遊樂業防疫管理指引」，日前已經通過台中市觀旅局與衛生局現場檢查。

麗寶樂園渡假區表示，馬拉灣以電腦自動監測水質、加藥，控制水中含氯量與酸鹼值，水中自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm，水質酸鹼值為PH 6.5~8.0，機電人員定時檢測水質，救生員定時檢測各設施餘氯與PH值，即時檢測結果於各設施指示牌公告。

針對防疫措施，馬拉灣只開放50％總量容留人數約4000人，同時推出「防疫5＋1」，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，為落實社交安全距離，園區內更衣室隔間開放、各設施人數皆下修。

例如漂漂河取消雙人泳圈、僅開放單人泳圈50個；巫師飛艇僅開放3個泳圈，阿酋彎大水桶暫停開放，單雙人滑道分流開放；大海嘯採單一出入口，限制入場人數，並暫停開放深水區。