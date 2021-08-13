首家外資電支機構蝦皮支付拿電支執照落空，由於2020年11月13日取得金管會許可專營電子支付機構業務，但根據外資資格規定，必須由由現行的500萬元拉高到5億元，遭到投審會卡關，蝦皮支付8月13日確定無法補件完成，依法已不能再延期，遭金管會宣布廢止執照許可。

蝦皮支付原本是蝦皮購物的第三方支付機構，據了解，未來蝦皮購物可能會以其他支付業者做金流服務。

金管會指出，蝦皮支付係於109年11月13日取得金管會許可專營電子支付機構業務，依「電子支付機構管理條例」，該公司應自取得許可後6個月內檢具相關書件向金管會申請核發營業執照，後蝦皮支付向金管會申請延展申請核發營業執照期限，經金管會同意延展至110年8月13日。

由於蝦皮支付公司未於13日公務時間內向金管會申請核發電子支付機構營業執照，因此金管會依電支條例第13條第3項規定，廢止蝦皮支付之專營電子支付機構業務許可，並指定自14日起原許可處分失其效力，請蝦皮支付採取符合法令規定的因應方案，妥適了結現務及確保用戶權益。