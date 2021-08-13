24歲鄭姓男子因違規停車，遭中市警局霧峰分局內新派出所員警攔查時逃逸，員警2個小時內將他逮捕，發現他為毒品、槍砲通緝犯。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局內新派出所員警，日前晚上7時5分許在大里區中興路二段，發現有輛汽車違規停車，上前盤查時該車突然倒車逃逸，警方立即循線追捕，在2個小時內將駕駛逮捕，原來年約24歲的鄭姓男子，是毒品、槍砲通緝犯，警方還在車上搜出安非他命，偵訊後將男子依通緝、毒品、妨害公務罪送辦。

霧峰分局內新派出所所長張世杰與警員陳虹君，10日晚間7時5分在中市大里區中興路二段一超商前，發現一輛違規的BMW黑色轎車，他們將警用機車停在該車後方處，走上前盤查，坐在駕駛座的鄭男，只回答了一個「Ｌ」字，突然就倒車往前開，所長張世杰急拉車門把欲阻止鄭男逃跑，但仍被他逃逸，過程中警用機車還被掃倒。

警方隨即調閱沿路的監視器畫面，在2個小時內，發現該車停在約5公里外的太平區成功東路一帶，所長張世杰立即帶上2名員警前往查緝，到場時正好發現鄭男在車旁與人交談，疑是有棄車、換車逃逸之嫌。

員警再次上前盤查時，鄭男突然拔腿狂奔，員警也立即追上，並撲倒鄭男，員警死命壓制鄭男，但鄭男幾經掙扎掙脫開來，立刻爬了起來逃逸，員警再接再厲追了約100公尺，終於將鄭男給制伏，經查驗其身分證發現鄭男為台中法院發布之毒品、槍砲通緝犯，再搜索鄭男座車，發現內有5小包安非他命，警詢後依通緝、毒品、妨害公務罪移送送辦。

霧峰分局長陳家銘表示，疫情期間警方執法不打折扣，打擊犯罪無假期，落實可疑人車盤查，展現警察的公權力與維護治安的決心，遏止不法行為發生，確保大里、霧峰地區良好的治、交安環境讓市民大眾能安居樂業。