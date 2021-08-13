日本13日新冠肺炎（COVID-19）單日確診數首度突破2萬例，「雅虎新聞」（Yahoo! News）報導，東京都醫師協會會長尾崎治夫13日表示，日本許多醫療單位已陷入緊繃狀態，且全國大多數行政區域的疫情仍在升溫，因此呼籲政府應向全日本統一發布「緊急事態宣言」。

尾崎治夫在13日下午2時（台灣時間下午1時）的記者會中表示，目前不僅僅是以東京都為中心的首都圈、以大阪為中心的近畿圈、福岡、北海道、沖繩等熱點，疫情已擴散到日本全境，47個都道府縣的有效再生數（Effective reproductive number，即Rt值）幾乎都大於1，代表疫情只會愈演愈烈。

且日本醫療單位目前不僅要處理大量新冠肺炎或其他疾病的患者，還要繼續維持疫苗接種等必要作業，已陷入「緊繃」狀態。因此尾崎治夫認為，政府可能需要從全國的角度展開防疫對策，有必要全面發布「緊急事態宣言」。若無法辦到，則應讓目前大量出現重症病患的40多歲和50多歲民眾優先接種疫苗，並鼓勵採用遠距離工作等模式，減少人與人之間的接觸。

尾崎治夫強調，近期日本民眾對防疫政策的反應冷淡，然而根據去年4月第一波疫情的經驗，抑制人流對控制疫情來說是必要的，因此呼籲政府修改對策，進一步向民眾強調Delta變種病毒的危險之處。

「日本放送協會」（NHK）報導，日本13日共有20293人確診，是疫情爆發以來首次全國單日確診數突破2萬，其中東京都便有5773人，第二名則是同屬首都圈的神奈川縣，有2281人確診。