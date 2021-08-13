美式賣場好市多（Costco）引進許多量大實惠的進口商品，深受民眾喜愛，貼心的會員服務也是大家願意多花錢的原因。一位民眾表示，近日到台北市內湖分店採購補貨都很開心。原來是停車場終於開始收費，引起許多消費者共鳴，慶幸以後不用找車位找得那麼辛苦。

陳姓女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，近日帶小孩到賣場採買時停車位都很好找，因為設了收費停車讓她超開心。她還說，「尤其粉紅停車格，終於使用到了，開心！」

網友也都紛紛認同表示，「今天去，真的超好停，平面車位也好多空格」、「這個政策很好，氣死那些只停車不消費的」、「早該如此，使用者付費」、「本來就是使用者付費，台灣人佔別人便宜習慣了，都忘了停車場開放的對象是顧客不是旁邊的住戶」。

好市多內湖店則是於8月9日開始實施停車收費政策。（摘自Costco好市多商品經驗老實說）

原本好市多停車場開放會員免費停車，但為了讓會員有更好的消費體驗，近年來各分店陸續於停車場開設收費機，並祭出消費折抵規定，頗受大家好評。好市多內湖店則是於8月9日開始實施停車收費政策，每小時收費100元，消費滿500元即可折抵3小時。