中國駐伊斯坦堡總領館12日發布通知，提醒中國公民赴土耳其切勿攜帶檳榔，因檳榔在土耳其被認定為毒品，通知還提到，包括台灣同胞在內，有許多中國公民因此被捕。
該通知指出：「近期，多名中國公民，包括台灣同胞，在乘坐不同航班入境土耳其時因攜帶檳榔被捕。根據土耳其法律，檳榔中所含檳榔堿因具有致幻性而被認定為毒品。有關案件正在審理中。」
中國駐伊斯坦堡總領館鄭重提醒，「請中國同胞切勿攜帶檳榔入境土耳其，以免違反當地法律身陷囹圄」，並附上土耳其的報警電話和使領館協助的多支電話號碼。
土耳其近幾年曾數次破獲台灣電信詐騙犯設在當地的機房。一位曾派駐土耳其的政府人員私下表示，說不定有台灣詐騙犯就因帶檳榔到土耳其被捕。
中國駐伊斯坦堡總領館提及「案件正在審理中」，不過我外交部並未通報有台灣人在土耳其被捕或尋求協助。
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