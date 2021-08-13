因為疫情，9月開學後，中小學教學可能面對「實體」與「線上」交替並行的情況，中華民國中小學校長協會特地於8月16日至20日，為全國中小學校長辦理「校長聯合備課周」，將針對「學校治理O2O（Off line to On line)」的五大核心議題進行深度研討，以備戰新的教學模式。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，有別一般活動的是，本案同時運用「PBL」（問題導向學習）的模式進行一系列規畫。先於7月16日辦理「學校線上治理的系統思考」線上研討會，由與會校長針對學校停課的真實情境，進行三大議題的研討，包括：1、線上治理帶來的可能與機會？2、校園裡已開始發生的改變？3、還有哪些應改變而未改變？

與會校同歸納出五大課題，分別是：1、課程教學與評量（北市民生國中高敏慧校長）；2、網際網路社會學（新北市桃子腳國中小李惠銘退休校長）；3、弱勢協助與扶持（高市溪埔國中王小芬校長）；4、行政組織新架構（北市建成國中黃啟清校長）；5、打造私域流量池（中市后里內埔國小彭偉峰校長）。

張信務表示，8月16日至20日的「校長備課周」，則是校長對相關議題已具備一定的認識後，再與各領域專家學者深入對話。包括邀請國北教大的教授周淑卿談「課程教學與評量」；東華大學教授顧瑜君談「弱勢協助與扶持」，並由組織創新校長團隊談「行政組織新架構」。再來則跨至社會創新領域，由「Impact Hub Taipei」創辦人兼執行長陳昱築談「網際網絡超連結」，以及雜學校校長蘇仰志談「打造私域流量池」。

張信務進一步表示，本活動是校長協會執行教育部「中小學校長專業支持系統實踐與發展實施計畫」的一環。在備課週的五場研習，限於線上容量，每場只能錄取140名校，但均有5、60名校長主任候補中，足見校長的勤於求知與勇於迎接挑戰。