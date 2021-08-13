台中市海線首場全視訊徵才活動於13、14兩日登場，市長盧秀燕前往鼓勵求職者。（陳淑娥攝）

台中市海線首場全視訊徵才活動「畢業就業．夢想起飛」於13、14兩日登場，23家廠商提供1027個職缺，其中薪資超過4萬元近150個職缺，不限學經歷職缺也多達534個，吸引逾300人次線上面試。市長盧秀燕表示，台中上半年就業人口達138.4萬人，相較2019年成長5.1萬人，勞動參與率也較六都平均高。

台中市從去年開始率六都之先，首創辦理視訊徵才活動列車，今年擴大舉行全視訊徵才2.0服務，持續協助市民接軌就業。海線首場全視訊徵才活動「畢業就業．夢想起飛」於13、14兩日在沙鹿就業服務站登場。

盧秀燕表示，活動邀集明昌國際、今國光學及天力離岸風電等23家海線地區廠商，共同辦理海線首場全視訊徵才，提供1027個職缺，鼓勵青年積極求職面試，也感謝企業釋出優質職缺挺市民就業。今年上半年中市就業人口達138.4萬人，相較2019年成長5.1萬人，勞動參與率也達到59.9％，較六都平均59.3％為高。

勞工局長張大春指出，昨日全視訊徵才活動吸引逾300人次線上面試，現場也提供便民服務，讓到場民眾可預約使用視訊設備，避免連線不穩而造成面試品質不佳，確保求職過程順利進行；今日尚有9家廠商、384個工作機會，有需求民眾可到沙鹿就業服務站免費借用視訊設備安心面試

勞工局表示，市府也提供青年就業金安薪方案，只要設籍台中市29歲以下青年，經就業服務處推介就業成功並連續就業滿3個月及6個月，可分別請領1萬元及1萬2千元獎勵金。