1名網友直擊1名婦人騎車在路上竟頭戴「塑膠袋」當作安全帽，笑說「自動充氣式不安全帽」；其他網友則說「台南日常不意外」、「免錢萬用帽」、「不安全氣囊，碰撞時自動消氣」；而依據「道路交通安全規則」，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處新臺幣500元罰鍰。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張道路上看到的場景，只見1名中年婦人在馬路上停等紅燈，不但超越停止線，頭上的物品更是格外醒目，原來該婦人不是頭戴安全帽，而是戴著一個淺綠色「塑膠袋」，塑膠袋還疑似蓋住整個頭部，引起周圍人注意，原PO也將照片PO出並說「自動充氣式不安全帽」。

其他網友則留言笑說，「這一定是頭髮剛做好」、「台南日常」、「免錢萬用帽」、「不安全氣囊，碰撞時自動消氣」、「這阿嬤時代的安全套，使用說明書都有說要套頭」、「現在罰口罩比較貴，選便宜的罰」、「台南一堆雨傘當安全帽」、「輕量級綠帽」、「這樣看得到路？」「阿嬤：只要可以擋雨，我就覺得安全了」。

先前也有屏東的網友目擊1名婦人頭戴「中空安全帽」，頭髮還整齊的自洞中竄出，還有1名年輕人頭戴破一大洞的安全帽。（翻攝自臉書）

先前也有屏東的網友目擊1名婦人頭戴「中空安全帽」，頭髮還整齊的自洞中竄出，本尊曝光原來是當地知名人物，會將安全帽用破1個洞就是為了不壓到頭上髮髻；此外也有人目擊1名年輕人頭戴破一大洞的安全帽，笑說「這就是俗稱的『頭殼幾康』」，不少「不安全帽」的例子笑翻眾人。