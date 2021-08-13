知名做空機構渾水（Muddy Waters Research）創辦人Carson Block近期在給投資人的一封信指出，絕對不會跟電動車大廠特斯拉與其執行長馬斯克對槓，也不要輕易做空這檔股票。

渾水近年最知名的做空事件，就屬揭露瑞幸咖啡財暴造假，掀開在美掛牌陸企財報問題。

據Business Insider報導，Carson Block多年來持續抨擊馬斯克欺騙投資人，先前則是持有特斯拉價外賣權，並靠著特斯拉的債券利息支撐。Carson Block聲稱他意識到，生活中就是要有某種程度的胡扯，因為這是必要的，也是大家期望的。Carson Block指出，在馬斯克從「帽子憑空拉出一隻兔子」後，他的價外賣權就從2019年起慘遭套牢。

特斯拉與傳統車廠比較，缺乏規模經濟，成為做空者長期以來目標，但是該公司就是有辦法將市值擴充到7000億美元，遠高於其他競爭對手，Carson Block認為，特斯拉如今可以募得更多資金，或是資助旗下事業。

Carson Block解釋，馬斯克長年說謊，例如稱公司資金流很穩固，與空軍隔空交戰，猜測是與他病態的自戀情緒有關，並隨意抨擊、踐踏被視為不方便的規則，讓特斯拉資本規模暴漲，雖然還有部分空軍想要打擊特斯拉虛假的市值，但實際上，特斯拉完全可以在市值縮水前，募得更多資金。相較之下，電動皮卡生產商Lordstown Motors、電動卡車製造商Nikola都沒有這樣的優勢。

由科技女股神Cathie Wo所掌管的方舟投資(ARK Investment)近日透過Twitter表示，特斯拉似乎深知北京當局打算讓大陸新能源車品牌主導大陸市場，卻對歐洲大量輸出電動車，這讓她非常高興，尤其是歐洲對於汽車品質要求高，但卻可以有超過2萬輛出口量。大陸乘聯會公告，特斯拉7月銷量為3.29萬輛，出口2.4萬輛，大陸銷量0.86萬輛、按月銷量驟降69%，但仍領先大陸新能源車品牌表現。