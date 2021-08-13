拿碗無力、半夜手麻 小心腕隧道症候群

台中市50多歲張姓女子因手麻刺痛，造成失眠長達數月，後來連碗都拿不穩而打破，才驚覺事態嚴重前往就醫，確診為腕隧道症候群，由於患者家住卓蘭，沒時間復健，醫師在超音波導引下，進行精準注射術治療，患者打針後，症狀已明顯改善。

豐原醫院復健科余學致醫師表示，腕隧道症候群好發於女性，且盛行率約5~10％，男性盛行率約1~6％，常發生在工作時，手腕重複動作者身上，除了職業性因素外，尚有肥胖、糖尿病、甲狀腺功能低下、自體免疫性疾病、曾有手部手術、曾有腕隧道症候群與女性停經後等非職業性因素。

張姓女子被手麻刺痛等症狀困擾睡眠已有數月，加上日常家事煮菜洗碗打掃，過度使用手腕關節，造成症狀日趨明顯，後來更因拿碗不穩而打破，余學致以門診超音波診斷後，發現是腕隧道症候群導致手麻與無力。

由於張女住在卓蘭，路途遙遠沒時間復健，於是余學致在超音波導引下，透過發表於復健醫學年會的精準注射術進行治療，患者打針後，症狀已明顯改善。

余學致指出，民眾若發覺最近工作、做家事或騎摩托車時容易手麻、刺痛、知覺異常甚至無力等症狀，或最近在半夜因手麻、刺痛醒過來，有可能是腕隧道症候群症狀，建議儘快找復健科醫師診治，透過門診超音波，可以快速確認問題。

若想要得到較快緩解，注射治療是不錯的選擇，余學致建議，以超音波導引下注射，可增進注射準確性來增進效果並降低風險。