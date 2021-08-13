美股道瓊、標普指數連3天創新高，台股今(13日)在缺乏主流下開低走低，摜破萬七大關，終場大跌237點，外資狂倒236.81億元，從上周四(5日)以來已連續7個交易日下跌，共跌逾600點，尤其以今日跌幅最重，為什麼今日跌這麼慘？分析師表示，當沖降稅是否延長，以及市場觀望美國聯準會(Fed)在月底舉行的全球央行年會將釋出的貨幣政策走向，使得市場法人、大戶資金暫時保持觀望，無積極進場意願，需待不確定因素解除，買盤才會進場。

台股今日收在16982.11點，下跌237.83點，跌幅1.38%，成交值3788億元，更已連續9個交易日不到4千億元，台股今日為何跌這麼慘？摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今天還在洗盤，有1118家股票跌破季線，幾乎是無差別式下跌，尤其美股道瓊、標普還在創新高，亞股也不像台股疲弱，最可怕的是，根本看不出有什麼明確的利空，但成交量一直出不來，指數一直往下跌，其實，台股下跌有2個最主要的原因，一個是當沖降稅是否延長，一個是全球央行年會即將召開，使得大型資金如法人、大戶按兵不動，先觀望，因而缺乏資金動能。

鐘崑禎指出，傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會將在26日起召開，市場多數投資機構預期聯準會將釋出有關縮減量化寬鬆(QE)政策的計畫，因屬不確定性因素，也還不清楚規劃時程，因此也無法評估對股市的影響，外資、投信等法人的買盤會略為保守，就算買，量也不會太大；另外一個重要因素則是當沖降降稅年底到期後是否要延長，目前也還沒有決定，對股市大戶、中實戶等的當沖、隔日沖操作方式也會有所影響，特別是動輒幾千萬、幾億的成本，證交稅稅率有沒有減半，影響很大，因此，市場買盤慢慢撤出，先觀望再看後續發展而定。

台股量縮，融資餘額持續下降，鐘崑禎也表示，這讓個股籌碼沈澱越來越乾淨，但法人、大戶兩大買盤低接意願卻不高，才會呈現目前量縮下跌的局面，不過，以目前新台幣並沒有大幅貶值的情況，顯示資金應該還未大舉匯出，並不是看空台股，只是在等一個時間點，因此，只要這兩大不確定因素解除解除，買盤就會進場，他預估可能有2種走法，如果近期當沖降稅可以確定延長，市場大戶買盤就會進場，甚至會有一段強彈，但萬一不延長，有點出乎市場預料，可能就會震盪打底一段時間，但也不需要擔心，接下來看央行年會結束，法人機構買盤應該會陸續進場。