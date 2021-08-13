8月13日星期五，台股大盤翻黑作收，單周下跌545點，跌幅3.1％；13日新台幣對美元匯率收在27.86元，單日貶值4.1分、貶幅0.15％，全周累計貶值5.3分，貶幅約0.19％，股、匯市韌性度，一較便清楚。

即使美元指數13日仍堅挺於前一日的92.7附近水位，台幣匯價呈現偏軟。台北匯市13日全天交易變動，新台幣對美元匯率均處於貶勢，上午盤在27.873～27.78元間波動，下午盤則集中在27.837～27.863元，且交易量放大，反映出外資連日賣出台股部位，趕著在周五收盤前匯出，導致13日的交易量小幅增加到9.47億美元。

回顧近期亞洲匯市表現，除了受到美元指數走升的壓抑，亞洲地區的DELTA變種病毒擴散，重啟的防疫行動限制衝擊經濟活動，均造成多數亞幣對美元匯率的疲態，像菲律賓匹索本周貶幅2.24 %、今年來貶幅 4.85 %，泰銖本周貶幅1.74％、今年來貶幅更高達8.72％。值得注意的是，韓元對美元匯率近期貶勢擴大，13日貶幅0.67％、今年以來貶幅高達7.07％，成為四小龍中最弱勢的貨幣。

相對來看，新台幣對美元匯率今年以來升值2.33％，持續保有最強亞幣寶座，除了台灣經濟成長率於2020、2021年表現亮麗，主計總處13日上修今年經濟成長預測至5.88％，上修0.42個百分點，創下近11年最高，賦與新台幣更高的實質價值。