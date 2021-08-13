行政院長蘇貞昌12日急邀民進黨立院黨團溝通振興五倍券，會中達成二項結論，一是確立不普發現金，二是除109萬弱勢免付1000元外，擴大免付費範圍至受疫情衝擊民眾。前民進黨立委郭正亮表示，這形同徵收「特種稅」，「不然憑甚麼要我交1千元給你？」並且，現在英系立委、正國會就是表明了，這就是不對的政策，這樣搞下去會得罪很多基層，明年要怎麼選？

郭正亮今（13）日在TVBS《新聞大白話》指出，這次非常不尋常，因為「英系立委」全部連署喊出「全民免付」的口號，吳玉琴立委顯然知道紓困和振興是兩塊，她認為有紓困這一塊，英系和正國會立委認為如果有紓困部分，就不應該要求民眾出1千元，因為那些人生活已經夠困難了。

郭正亮表示，立委目前顯然有一種意見是說，全部免繳1千元，叫「全民免付」，讓亟需紓困的老百姓不要這麼辛苦。但蘇貞昌覺得如果都不繳1千元，就變成馬英九的消費券，這樣沒有面子，「所以我估計他們現在在找一個折衷點」，就是是否被列為紓困對象的就免繳1千元，被列為紓困對象的有9百萬人，還有1千4百萬人要繳1千元，這樣就切成兩塊了。

郭正亮踢爆，他考慮的絕對不是只有面子，他還考慮另外一點，他這1千元去年就收了2百多億元，請問這2百多億跑去哪裡？「這個東西進了行政院，就會變成行政院可以統籌分配的方便錢」，這好像招標剩餘，叫做「標餘款」，「標餘款」就統籌到行政院，由行政院統籌支配，這根本有憲法爭議，因為台灣不管是收稅、或是收費用，都要有法律根源，他這形同徵收「特種稅」，「不然憑甚麼要我交1千元給你？」為什麼他一定要這1千塊？因為他手上要有錢，方便他未來運作，這當然讓人想到他就是要救自己的民調，因為12月要公投。

郭正亮直言，券10月初才會做好，「拜託阿，為什麼這麼久？」10月初出來，錢進來，手上最少也會有1百多億，他就可以做統籌分配，方便調度一些事情。另外，他可以配合各種折扣啦、配套啦，開始一直秀，各部會會推出各種方案，民間也會有各種方案，他就可以一直作秀作一個月，他認為有利於民調上升。他真的有一些針對要救自己民調、救年底公投的考慮。否則的話，就政策論政策，非常簡單，就是如果認為有紓困的部分，就把紓困切出來，那一塊不要收錢；振興要做甚麼再說。

郭正亮分析，振興要讓錢在市場上滾動，才能產生乘數效應，可是根據去年的經驗，大部分都被大賣場、大型連鎖店直接給折扣就收走了，收走就放到銀行去，不會有乘數效應，就不會在外面滾動了。所以即使就振興論振興，用5倍券也是最笨的方法。應該用現金讓大家去滾動，滾動一定會產生乘數效應，

《新聞大白話》主持人翟翾問，蔡英文似乎不贊成，為何又准許繼續做下去？郭正亮認為，去年3倍券蔡英文真的沒有介入，也心知肚明3倍券的實際效果，英系立委也會跟他討論。去年消費如果有額外增加，跟3倍券關係很小，大部分是因為住在歐美日的一些留學生、富二代回來台灣避難躲疫情，因為台灣去年疫情不嚴重，回來當然會增加消費，7月下旬高檔餐廳幾乎爆滿，怎麼可能是3倍券創造出來的？不可能。所以不要對經濟這麼不瞭解，蘇貞昌跟行政院發言人距離民間經濟真的非常遠，這才是真相。

郭正亮進一步說，現在英系立委、正國會就是表明了，這就是不對的政策，這樣搞下去會得罪很多基層，明年要怎麼選？

郭正亮強調，印製5倍券的模子已經做好了，可是並不表示1千元一定要收，現在英系在爭的是…「發現金」大概是沒了，民進黨內「發現金」的聲音已經不見了，可是現在就是要不要繳1千元？這有很大爭論餘地。