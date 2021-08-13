三星電子副會長李在鎔今（13日）上午假釋出獄，而南韓政府亦直言不諱的發聲明，表示釋放李在鎔是為了新冠疫苗的取得進度，以及韓國半導體的發展，市場料李在鎔一旦重掌三星電子大旗，將加速該公司許多重大決策的進度，但美聯社報導指出，儘管三星電子在記憶體領域佔市場主導地位，「但在先進晶圓領域上，仍遠落後台積電這個競爭對手」。

李在鎔2015年挪用公司資金，賄賂南韓前總統朴槿惠和其助手，因此被判5年刑期，隨後再改判為2年半，如今刑滿18個月，符合60%刑期的假釋條件，然由於全球積極發展半導體戰略方針，但三星因缺乏李在鎔拍板重大決策，擱置許多投資進度，故南韓商界領袖先前紛紛呼籲政府，批准李在鎔的假釋資格。

如今李在鎔獲釋，並於今日上午假釋出獄，對此，南韓政府直白的坦言，是以「拚經濟」為由釋放李在鎔，聲明中指出，「各界對李在鎔的假釋評價正反兩極，反對者並沒有任何錯，但也有很多支持者寄望李在鎔假釋出獄，能夠提振韓國半導體發展和疫苗進度」。

《美聯社》報導，李在鎔的假釋顯示著文在寅政府的轉變，原因是文在寅於2017年當選後承諾，將遏制財閥、韓國家族企業勢力不斷擴大的現象，且試圖切斷財閥和政府之間緊密的關係，然今日聲明指出，李在鎔假釋是以國家利益為考量，並希望人們諒解。

報導指出，李在鎔在押期間，三星並沒有出現任何困境，反而在疫情爆發期間，受惠電子消費需求大增，繳出強勁的獲利表現，但有人認為，三星需要投入巨額支出，以維持其在半導體和其他技術上的競爭力，而李在鎔入獄會極大的影響投資進度，因為許多重大決策無法及時敲定。

但報導中表示，儘管三星在記憶體領域在市場上主導地位，但在先進晶圓領域中，明顯仍落後於其競爭對手台積電；而如今5G、人工智慧和自駕車的大力推動之下，料未來對先進晶圓的需求只增不減，因此一些分析師認為，隨著李在鎔假釋出獄，三星在許多投資、併購交易上將更加的積極。

然而，雖然李在鎔如今假釋出獄，但是否能夠如期回歸工作崗位還未定調，他還需要司法部長的批准，才能重返工作崗位，因受法律規定的就業限制，犯下重大金融犯罪者獲釋後，5年內禁止重返工作崗位，但韓國普遍認為李在鎔將會獲准。