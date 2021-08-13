燕子聚集在市區新港街上，路過車輛及行人稍不注意就被砸中，路旁車輛滿是排泄物，讓居民傷透腦筋。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

連日來，成千上萬隻燕子棲息在花蓮市新港街道電線上，到了晚上就開始下起「糞雨」，道路、愛車上密密麻麻的鳥屎，除有環境問題，也擔心有傳染病疑慮，縣議員魏嘉彥接到陳情，今會同市長魏嘉賢及相關單位關心，經了解燕子糞便與傳染病關聯極低，渡東北返燕子已經逐漸南移，請民眾不須過於擔心。

5、6月是燕子育雛高峰期，8月底南遷之前，大批的燕子棲息在花蓮市新港街道的電線上，晚間，密密麻麻黑壓壓的景象讓人直呼「壯觀」！但高處掉落的排泄物相當困擾，有時路過車輛及行人稍不注意就被砸中，而停放路邊車輛，車主一早看見愛車滿是鳥類排泄物，氣急敗壞，讓附近居民傷透腦筋。

魏嘉彥表示，居民擔心環境問題，也憂鳥糞會成為傳染病的來源，今會同花蓮市長魏嘉賢、清潔隊長吳慶展以及縣府農業處保育與林政科長邱奕承、縣動植物防疫所長周黃得榮等人前往關心。

魏嘉賢表示，因為擔心造成環境的汙染及有傳染病的疑慮，已指示花蓮市清潔隊維持周邊清潔，本周已派清潔隊前往洗刷三次，就是希望把環境汙染問題降到最低。

邱奕承課長推測，該處附近的環境、溫溼度、採光適合燕子棲息，加上可能周邊都有路燈，很多昆蟲有趨光性，有昆蟲可以吃，大群燕子就會附近聚集覓食，鳥類吃完就會排泄，會吸引蒼蠅，蒼蠅又成為鳥類的食物來源，成為一個循環，因此讓大量的燕子聚集於此處。

周黃得榮所長表示，燕子屬於益鳥，會吃蟲，吃的多拉得多，也代表花蓮的環境生態是非常好的，才會吸引鳥類來棲息，燕子過境期約2星期，目前鳥群已逐漸南移，時間一過燕子自然就會消失，且燕子糞便並無傳染性，請民眾不須過於擔心。