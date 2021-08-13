澳洲第一大城雪梨COVID-19單日新增染疫人數今天再創新高，當局警告，確診病例恐持續激增，因此下週開始將在雪梨部署更多軍方人員進行巡查，協助確保居民遵守封城規定。

最先發現於印度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株席捲雪梨，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在州首府雪梨告訴記者，「不幸地，這波（確診病例）趨勢至少會持續至接下來的幾天」。

在雪梨的COVID-19單日確診人數徘徊於新高紀錄之際，國防部表示，他們接獲請求，希望增加更多人力支援州警在疫情最嚴重的郊區執行居家隔離令。

國防部一名發言人告訴路透社，「國防部準備部署額外的200名人力，從下週一開始協助新南威爾斯州警方」。

目前已有500名非武裝軍方人員在雪梨協助警方，包含監督民眾在飯店和機場是否謹遵防疫規定。

儘管雪梨已封城將近7週，新南威爾斯州的COVID-19單日確診人數在過去4天都超過300例，今天通報390例染疫病例，創下州單日確診新高，其中大多數病例是在雪梨。

此外，新南威爾斯州今天也通報2起COVID-19死亡病例。

新南威爾斯州一些區域城鎮也受到COVID-19影響，其中最讓人擔憂的是位於新南威爾斯州西北部的華吉特（Walgett），其人口有80%為原住民，澳洲政府一直擔心COVID-19疫情會在弱勢的原住民社區爆發。

除雪梨繼續封城，澳洲第二大城墨爾本也將延續封城措施，而首都坎培拉（Canberra）則在昨天實施超過一年以來的首次嚴格居家令。