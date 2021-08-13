金管會今宣布，廢止蝦皮支付專營電子支付機構的業務許可；蝦皮支付也立即做出回應，由於未能在規定時間內獲得增資批准，因此未取得電子支付執照，對於這樣的結果，蝦皮支付「誠懇接受」，自2021年8月14日起亦將停止代收代付新發生的實質交易款項。

蝦皮支付表示，蝦皮購物平台將繼續按照法規要求，以處理相關業務，強調會確保用戶權益，用戶平台服務使用將不受影響。