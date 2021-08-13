未取得電子支付執照 蝦皮：誠懇接受、用戶權益不受影響 18:372021/08/13 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會今宣布，廢止蝦皮支付專營電子支付機構的業務許可。（蝦皮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會今宣布，廢止蝦皮支付專營電子支付機構的業務許可；蝦皮支付也立即做出回應，由於未能在規定時間內獲得增資批准，因此未取得電子支付執照，對於這樣的結果，蝦皮支付「誠懇接受」，自2021年8月14日起亦將停止代收代付新發生的實質交易款項。 蝦皮支付表示，蝦皮購物平台將繼續按照法規要求，以處理相關業務，強調會確保用戶權益，用戶平台服務使用將不受影響。 民代力推光電案廠開工需地方同意 太陽光電公會：恐成特定阻礙者提款機 台南萬象舞廳籌組綜合性社團 號召全台業者響應發聲、爭討工作權 #蝦皮支付 #用戶 #未取得 #電子支付 #執照 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光華商場13周年慶明登場 消費滿千抽逾4萬元筆電 12:012021/08/13 生活 機場地勤成疫情破口 陸提升防疫保護標準 12:552021/08/13 兩岸 台股與美股走勢脫鉤 連三日未站回季線 09:202021/08/13 財經 再批五倍券花大錢印紙 柯文哲酸政府：將公務員搞瘋 17:112021/08/13 政治 《半導體》精測秒填息後翻黑 關注缺料及漲價影響 10:362021/08/13 財經 別讓青春小鳥飛去不回 從「微軟」恢復堅挺 有黃金時刻 03:322021/08/13 健康 越南VNLife憑行動支付、旅遊、新零售業務，成越南第二大獨角獸 09:002021/08/13 科技 《半導體》世界股東會改選7席董事 方略續任董事長 15:422021/08/13 財經 開發金換股加現金 取得中壽44.05％股權 04:102021/08/13 財經焦點 蝦皮金流服務 變更為「樂購蝦皮」續營運 21:042021/08/13 財經 《金融股》中壽通過與開發金股份轉換案 10月1日股臨會 08:032021/08/13 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 三星少主出獄 趕超台積電有希望？美媒曝殘酷現實 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股無差別式下跌摜破萬七 7天摔600點兇手找到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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