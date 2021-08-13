有「水中精靈」之稱的藍睡蓮盛開時，會隨一天之中不同時段的光影變化，呈現出不同的夢幻色澤。（郭俊銀提供／謝瓊雲彰化傳真）

有「水中精靈」之稱的藍睡蓮盛開時，會隨一天之中不同時段的光影變化，呈現出不同的夢幻色澤。（郭俊銀提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化大村花樹銀行近半年因為疫情影響大幅減少人為干擾，園區自然生態豐富，生態池中還放養出超大田蚌。（郭俊銀提供／謝瓊雲彰化傳真）

當年來訪的社區友人帶來的小田蚌苗，每顆都僅50元硬幣大小。（郭俊銀提供／謝瓊雲彰化傳真）

田蚌的生存環境對於水質要求很嚴苛，必須非常乾淨沒有汙染，前年郭俊銀將已放養3年多的田蚌從池中撈起，個頭還不到現在的一半。（郭俊銀提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫外收穫、休養生息下，滿園的豐富自然生態。彰化縣大村鄉花樹銀行有「最美銀行」美名，三級警戒期間沒了訪客，卻多了更多小動物、昆蟲、水生動植物來訪棲息，不僅瀕危的藍睡蓮悄悄盛開，生態池中更放養出直徑逾20公分的超大田蚌，成為銀行裡最珍貴的寶「貝」。

位在大村鄉平和村的花樹銀行，由曾任平和社區發展協會理事長的54歲園主郭俊銀一手打造，12年來斥資上千萬元，廣植近400種、上千株花草樹木；每年吸引許多民眾和社區前來參訪，成為小有名氣的祕境花園。

疫情爆發後人潮銳減，三級警戒期間更是少有人跡，反讓園區獨角仙、蝴蝶、松鼠自動「解封」，在園區內自由自在活動，自然生態景觀更加豐富。

2018年辜嚴倬雲植物保種中心贈送三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑，與藍睡蓮等5種蘭嶼原生植物，盼能移植在野外自然環境復育生長。

郭俊銀說，有「水中精靈」之稱的藍睡蓮適應良好，前年夏天至今年年盛開，在一天中不同時段光影下呈現不同顏色，成為稀世美景；可惜今年開花期慘遭連日強降雨摧毀，外界無緣一睹其丰采，只能盼望來年再開。

另外，5年前來訪的社區友人送來一些俗稱「田刀」的田蚌苗，與學名「高體鰟鮍」的牛屎鯽魚一同放養在生態池中共生，當年僅不到50元硬幣大小的田蚌，如個頭今已比他的手掌還要大顆。

郭俊銀說，田蚌也稱河蚌，是成語鷸蚌相爭中的主角，平時鑽入生態池池底泥土中，與小鯽魚共生共榮、互相幫助繁殖生長，必須在乾淨無汙染的水源中才能存活，5年下來田蚌穩定生長，個頭愈大的愈珍貴，是他園區裡名符其實的心肝寶「貝」。