中元普渡拜拜是台灣人心中年度大事，希望透過拜拜求平安，還在苦惱這時間該買什麼嗎？家樂福都幫你準備好了！

就4挺你平安 超多優惠挺好Buy

中元不論是拜、不拜、澎湃拜還是極簡拜，家樂福貼心為消費者提供4挺方案，「挺方便、挺優惠、挺安心、挺食在」，打造挺你平安的消費環境。

中元節家樂福賣場，提供優質消費環境

第1「挺方便」：

家樂福為中元節帶來全方位採購享受，全台量販店、超市，超過300家門店及家樂福線上購物等，從大型賣場、社區服務到線上便利採購與即時外送等服務。尤其超市24小時營業，想什麼時候買，就什麼時候去。

中元普渡套餐輕鬆採購，滿萬送宅配

第2「挺優惠」：

不僅多款熱門商品下殺折扣，還有會員獨享，週週滿額折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元，就可獲得9折優惠；單筆消費量販1599元、超市499元即有機會抽總金額1百萬現金折價券，還有1萬個以上獎項，百件熱門商品買一送一、聯合22家品牌指定滿額再賺紅利點數等。

另外，家樂福VIP會員專屬優惠看這裡！店內消費每1元可累積1.5點紅利點數 、生日當月點數飆賺30倍、停車免費、特約商店優惠及線上專屬客服等，能享受眾多專屬好康及尊榮服務。

第3「挺安心」：

家樂福提供最安心的購物環境，量販/超市採實聯制且加強防疫及容留管制措施，量測額溫、要求戴口罩並提供酒精給顧客消毒。

第4「挺食在」：

美食街與餐廳開放內用，除入口區採實聯制，每桌設隔板採梅花座，並加大前後桌1.5米距離，清潔人員也增加環境消毒頻率。

民生用品順道帶 囤貨、拜拜兩相宜

中元普渡家樂福幫你傳好好，不論是居家料理、涮嘴零食、異國風味、冰品甜點、消暑好茶、箱裝商品應有盡有，一次買齊，價格超優惠，引起網民熱議。

家樂福推出中元必Buy獨家大箱裝讓你搬回家，普渡拜拜誠意滿載。有「樂天小熊澎湃箱」、「樂事好運雙喜箱」、「原萃冷萃平安超值組」等品項。若想要換換新口味，款待好兄弟，異國零食也是不錯選擇，像是：日本「優雅食星太郎激大包」、「優雅食馬克杯禮盒」、「AS箱裝果凍系列」、韓國「好麗友烏龜玉米脆片系列」、美國「OG巧克力覆蓋餅」等商品，讓民眾在中元採購更多元。

中元節特有風景，國內外零食澎湃必Buy獨家大箱裝，傾巢而出!

民生用品像是衛生紙也利用這時候順道下手買，百分百原生紙漿製成，有FSC認證、無螢光劑的家樂福自有品牌抽取式衛生紙，平均一包不到9元 ，CP值蠻高。精打細算的李小姐說，「我是中元節不拜族，現有很多東西買一送一優惠，下殺折扣高，有許多優惠，CP值又超高，不買我會搥心肝。」全台家樂福與線上購物推出食品飲料、衛生紙、洗衣精等家用必需品享有買一送一優惠，趕緊趁機搶便宜，囤好、囤滿！

通路自有品牌衛生紙CP值超高，平均一包不到9元

超夯在地好物 中元節也能化身美食節 Buy出好福氣

家樂福不只有澎拜商品，還推出超夯「地方好物」，讓中元節也能化身美食節。 號稱史上最龜毛的台南伴手禮「所長茶葉蛋」，以獨特中藥香氣熬煮，蛋白嫩、蛋黃綿，口齒會留香。南部隱藏版早餐「香雞城小肉豆」，Q彈酥脆，煎煮炒炸都適合。網友吳媽媽表示，我在家樂福門店看到季節限定、平常很難得買到的「梨山水蜜桃」立馬下手。它皮薄多汁，口感軟而細緻，普渡「桃」個平安，招待親友好大器。

秒殺級商品「梨山水蜜桃」皮薄多汁，「桃」平安

炎炎夏日，不忘吃冰透心涼！家樂福推「懷舊」、「進口」冰品飲料，紅利點數10倍送，懷舊風有網友笑稱「被火鍋耽誤的飲料店」石二鍋，推出招牌強項「檸檬冬瓜冰沙」，酸V酸V，清新解膩；進口的「Lotus焦糖脆餅冰淇淋」 份量大，口感滑順、多層次，大口吃起來太療癒。