阿富汗叛軍「塔利班」勢如破竹，在12日一連攻陷3個省會，當中包括僅次於首都喀布爾的第2及第3大城。目前，塔利班已經控制全國34個省會中的13個，喀布爾也岌岌可危。英國國防大臣華勒斯對此稱，美國從阿富汗撤軍的決定「正造成許多問題」，現在國際社會不得不處理這方面問題。

據俄羅斯衛星通訊社13日報導，華勒斯表示：「在這一問題上，我很率直。美國的決定很少發生類似情況，但在戰略方面，它正造成許多問題。而對國際社會來說，我們現在看到的情況正造成很大困難。」

華勒斯在英國天空新聞電視台轉播中還強調稱，目前國際社會正在為現有局勢的「後果付出代價」。

阿富汗政府軍與塔利班之間的對抗一直持續至今。美國政府承諾在與盟國充分協調下將於9月11日前完成從阿富汗撤軍，但在此背景下，阿富汗不穩定局勢加劇。

俄羅斯軍事專家維諾庫羅夫13日表示，位於阿富汗南部的第2大城市坎達哈被攻陷，對喀布爾政府來說是致命的失敗，現在塔利班控制整個阿富汗只需要幾個星期。他指出，坎達哈向來在該國具有中心地位，影響阿富汗其它所有省。該城市的丟失，使喀布爾的軍心徹底渙散。