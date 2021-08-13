行政院即將發放五倍券，而屏東縣政府也決定讓五倍再加值，目前正整合轄區的觀光旅宿、商圈、休閒農場及農特產品、十大伴手禮、咖啡及可可產業等，將推出使用五倍振興券就加碼方案，希望刺激民眾在屏東消費，達到振興經濟的目的。

屏東縣長潘孟安強調，五倍券在屏東消費，帶回的是「5＋1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，目前更規畫「獎勵」的秘密武器，讓五倍券在屏東一定好好用！

縣府表示，行政院推出五倍券，對於疫情期間蕭條的百工百業有很大的幫助，因此，縣府更期待透過整合讓縣內商家得到更多的挹注，因此，一得知消息，縣府立即由秘書長邱黃肇崇整合相關單位，只要使用五倍券就可以得到超值優惠。

此外，由於疫情期間宅在家，旅宿觀光業受到的衝擊最大，因此知道有五倍券之後，縣府決定延續「55專案」，把原來適用於醫護的相關優惠，擴大調整商用於一般民眾，只要入住參與專案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元優惠，總計1000元。

同時，屏東縣伴手禮質量均佳，一向是各大企業年節送禮的首選，業者間也已經在串連，將提出使用5倍券的優惠；至於農漁特產品及各休閒農場也都由農業處整合相關優惠，近年來成為屏東縣重要產業的咖啡、可可，也都會提出優惠方式。

潘孟安強調，經過強力整合之後，五倍券在屏東的使用一定會讓人驚喜，不但在屏東住宿就有1000元基本額度落袋，還可以把好山、好水放在記憶裡帶回家，另外，再加上好吃、好買、好商品，加碼來屏東之後一掃防疫鬰卒，換來好心情，是真正的「5＋1好」。

他透露，縣府屆時完整對外宣佈時還會有一項秘密武器，不但讓縣民想把五倍券用在屏東，更會讓其他縣市民眾想到屏東消費五倍券，把五倍券振興經濟的效果發揮到極致。