相隔3年多，富邦悍將陳鴻文再度成為第一位登板的投手，他在12日的保留比賽繳出4局失2分的成績，挨陳俊秀2分炮失分，經過一晚，陳鴻文想起這一球還是覺得失望，「賽後滿懊惱、心情也不好，覺得是可以不失分的。」

陳鴻文上次先發已是2018年5月13日，之後他就轉往牛棚發展，本月8日結束比賽後，在做重訓時，教練團告知他將擔任12日保留比賽的第一任投手。

超過3年沒有打頭陣，陳鴻文憑藉著過去先發經驗，按照過去先發投手的調整方式做賽前準備，「教練叫我不要給自己太大壓力，能投幾局就是幾局。」

對於昨天自己的表現，陳鴻文坦言失望，「因為還是被打全壘打，賽後滿懊惱、心情也不好，覺得是可以不用掉分的，但還是挨轟。」與陳俊秀相當熟識的他，當下就問他「有失投嗎？」，陳俊秀說：「沒有，有點內角，順勢打出去。」陳鴻文說：「那球我的想法有到位，就是位子還要更裡面一點。」

近期陳鴻文後援狀況不穩，終結者的位子也和新秀曾峻岳共同分擔，他說：「他投的好就是能勝任這個位子，我的目標是可以上場投球就是種肯定，不管是先發、中繼、後援，只要能上場投球就是最重要的，換個位子做調整，說不定未來會更好，因為棒球永遠都有明天。」

對於自己未來的定位，陳鴻文看得很開，下一場的任務教練團也還沒告知，「但從打職棒開始，小聯盟時教練就跟我說，每一局就當最後一局在投，不會有角色差別，一局一局去完成，全力投每一局。」