台帛旅遊泡泡14日重新出團，交通部次長祁文中13日前往桃園機場，視察防疫整備情況，除了肯定各單位整備周延，也期待能兼顧機場防疫與振興旅遊市場。

祁文中在航政司長何淑萍、機場公司總經理但昭璧及副總經理洪玉芬等人陪同下，現場了解機場公司、航空公司及CIQS（移民、檢疫、海關及安檢單位）等單位準備情形，包括停機位調度、出入境動線規畫、專屬廁所與行李轉盤安排、航廈清消及旅遊泡泡專用入境採檢站等設施。

祁文中表示，台帛旅遊泡泡的重啟備受各界關注，交通部會全力督導並協助機場公司落實旅客分流，確保所有旅客安全。由於機場公司已事先完整規畫演練，並與CIQS、商業服務及委託採檢等單位皆已協商分工，昨日視察是再次檢視確認所有環節，對於機場各單位的努力祁文中也表示肯定。

由於疫情重創航空業及海外旅遊市場，祁文中說，希望在兼顧防疫的前提下，能逐漸刺激空運量回溫，同時振興航空旅遊市場與活絡機場經濟。