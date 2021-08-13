台中市長盧秀燕今日頒發獎勵金給楊勇緯與的林真豪，楊勇緯說，領到這筆200萬元獎勵金，將回饋給父母，感性的話語讓楊媽媽也紅了眼眶。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕今日頒發獎勵金給楊勇緯與的林真豪，楊勇緯說，領到這筆200萬元獎勵金，將回饋給父母，感性的話語讓楊媽媽也紅了眼眶。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「柔道男神」楊勇緯於東京奧運柔道男子組60公斤級一舉摘下銀牌後，一舉一動受到各界矚目。12日結束14天居家檢疫，今日與首次參加奧運就勇奪女子48公斤級第7名的林真豪，前往台中市政府拜會市長盧秀燕。盧秀燕除了頒贈總計220萬的激勵金給兩位選手外，也期勉他們再戰2024巴黎奧運，為國爭光。楊勇緯說，領到這筆200萬元獎勵金，將回饋給父母，感性的話語讓楊媽媽也紅了眼眶。

盧秀燕說，楊勇緯、林真豪為台中柔道運動楷模，成績顯現台中對柔道運動人才培育的亮眼成果，市府推動運動獎勵措施革新，2019年特別增訂《台中市績優運動選手培訓獎助金》，從2019年全國運動會、2020年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金。

同時也宣布提高奧運獎牌激勵金，奪銀牌的楊勇緯可領取200萬元獎勵金、第七名的林真豪則可領取20萬元的激勵獎金。

盧秀燕指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結世界運動菁英，參加奧運意謂選手達到頂尖運動選手的門檻，楊勇緯更拿下第一面柔道銀牌，表現極為精彩，是台中之光、台灣之光。鼓勵選手繼續強化，挑戰2024年巴黎奧運，帶給大家更多的感動。

盧秀燕頒發獎勵金給兩位選手外，也贈送市府限量悠遊卡及優質茶葉，選手楊勇緯及林真豪則回贈簽名柔道服給盧秀燕。

「怎麼有我耶！」楊勇緯回憶收到盧秀燕贈送烙印他長相的客製化煎餅，直呼超驚喜，他表示，長期在國訓中心訓練，一直備戰至奧運結束，很感謝家人對他的支持。

他提到，想念媽媽的時候，會想吃她炒的炒飯，由於從小家境沒有太好，因此領到這筆200萬元獎勵金，將回饋給父母，感性的話語讓楊媽媽也紅了眼眶。林真豪也感謝家人的陪伴及鼓勵，才能讓她和弟弟一起在國訓中心訓練，奪下佳績。

運動局長李昱叡表示，台中針對此次東京奧運有「三個第一」創舉。一、率先各縣市於運動局網站設立台中奧運選手專區；二、頒發「數倍增」的激勵獎金；三、市長率運動局親自到每位奧運選手家中致意，展現台中對運動員及體育賽事的重視。

為獎勵台中市籍奧運國手為國爭光，盧秀燕將原來獲得奧運金牌的15萬元獎金提升至300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。