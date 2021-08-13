帛琉旅遊泡泡重啟，首發團將在14日出發，中央疫情指揮中心指揮官，衛福部長陳時中日前宣布，帛琉旅遊泡泡返台檢疫措施維持5天加強版自主健康管理，加上9天一般自主健康管理即可。作家苦苓對此質疑說，去帛琉旅遊回來的人，只須居家隔離5天？「又有人要引狼入室了嗎？」

苦苓13日在臉書指出，所有入境台灣的人，不管有沒有打過兩劑疫苗，連一路防疫最嚴格的奧運選手，都要在防疫旅館隔離14天。那麼請問為什麼去帛琉回來的人，就只須在家裡隔離5天？

就算帛琉沒有疫情，難道去帛琉的台灣人，能確定不會接觸到任何一個外國人嗎？而且他們在帛琉打的疫苗，根本就還沒有生效，誰敢保證這些人不會成為防疫破口？他不禁憂心說，「又有人要引狼入室了嗎？」

網友回應說，「有錢出去玩，也要對台灣社會付點責任，回來還是要比照從國外回來隔離14天2篩才對。」、「出國在機場不會遇到入境或者要出境的嗎？覺得要入境台灣真的不能放鬆啊！」、「我也覺得不妥。」、「應該要料敵從嚴，境外進入不論任何國家應該都要14天隔離！」

不過也有網友認為，「如果14天就不是旅遊泡泡了。」、「帛琉因為醫療資源不足的問題過去一年多幾乎等同於鎖國。我還比較擔心萬一台灣把病毒帶進去怎麼辦？！」

陳時中今天在疫情記者會中表示，帛琉不僅長期沒有確診病例，成年人疫苗接種率也接近100%，加上目前只開放台灣團前往，因此評估帛琉是安全的，但機場是風險最高的場所，要嚴格落實分流。他強調，他會根據帛琉對外開放的情況，滾動式檢討5+9檢疫措施。